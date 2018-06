Pavel Nedvěd čelil útoku školaček

1:00 , aktualizováno 1:00

Česká fotbalová reprezentace měla v červnu nenadálou návštěvu. Dcera čtenářky Elišky byla na výletu v Praze a se třídou vyrazila na obhlídku týmu. "Z pěti dnů výletu to byl největší zážitek. Máme doma skoro celou reprezentaci i s trenérem. Nejmilejší a nejochotnější byli prý Čech, Koller a Nedvěd. Vydržet okupaci třiceti puberťáků, za to by si zasloužili pochvalu všichni," píše Eliška.