Pavel Liška se ožení na Polívkově farmě

"Nápad se svatbou byl pro nás nečekaný a přišel po velmi krátké známosti," dodal. "Manželka lítala po kuchyni a vykřikovala - to snad ne, to snad ne. Tak jsem ji musel

upozornit, že ona sama se poprvé vdávala v devatenácti letech," řekl Bok. "Ovšem Pavel je moc příjemný mladý muž. Když k nám poprvé přišel, naprosto si mě získal."



Svatba se uskuteční na olšanské farmě komika Boleslava Polívky, jenž patří mezi Liškovy blízké. Obřadu bude přihlížet početná reprezentace českých bohémských i civilních kruhů, a na svatbu se dostaví se i početná rodina Johna Boka z Anglie. Den svatby ale snoubenci pečlivě tají. "Datum našeho sňatku zatím nikomu neřekneme. Chceme mít klid a soukromí," řekla Korzu Kristýnka Boková. Tiskové agentuře Korzo je datum svatby známo, ale s ohledem na přání snoubenců je zatím podrží v tajnosti.



Pozoruhodné je svatební oznámení, jež je odvozeno od jmen budoucích manželů. Kristýnka se skloněnou hlavou stojí vedle lišky s poťouchlýma očima a po druhém boku má čertovsky vyhlížejícího lišáka s velkým huňatým ocasem. Liščí samec toužebně hledí na slunce, jež má netradiční, erotické tvary.

Budoucí paní Lišková, nyní ještě slečna Boková, se od dětství věnovala tanci. Předloni vyhrála mezinárodní soutěž v tanci, kterou organizovalo Duncan centrum. Pak byla na několik měsíců v New Yorku, kde se učila taneční techniku bodybalance. Po návratu dostala v brněnském Hadivadle nabídku k účinkování v inscenaci režiséra a choreografa Petra Tyce nazvané Mirka.

"Pak byla premiéra a Kristýnka měla strach, aby tam tatínek radši nejel, protože když se tatínkovi něco nelíbí, tak se projeví tak, že v divadle udělá skandál a pošle je do hajzlu a odchází," svěřil se Bok. "Ale bylo to úžasný, překvapilo mě, že

Kristýnka není jen dobrá tanečnice, ale také herečka," chlubí se pyšný otec.

"Patřím k ortodoxní staré gardě a tvrdím, že muž musí vždy o svou ženu pečovat. S radostí chci konstatovat, že se o Kristýnku musí už teď postarat Pavel a nikoli já," konstatoval s hlasitým smíchem Bok.



Dodal, že je dobře připraven na roli tchána i dědečka. Kdy ovšem k snoubencům zamíří čáp, zatím není známo. "Berou se z lásky a kdy se stanu dědkem, netuším. Určitě ale mít děti budou. Myslím ale, že zatím mají čas. Na roli dědka se už strašně těším, ovšem vychovávat vnuky nebudu. To musí rodiče. Je už předem trochu líto mých vnoučat. Mám vzteklou povahu a pokud do jejich narození neochrnu nebo mě netrefí mrtvice, tak se budu vztekat i s nimi," těší se budoucí děd.



Než začala Kristýna zkoušet v Hadivadle, nikdy v Brně nebyla. Nakonec to dopadlo tak, že se zamilovala nejen do Brna, ale především do jednoho mladého muže, který se jmenuje Pavel Liška. A že je to láska oboustranná, potvrzuje fakt, že místo a datum svatby už je určeno.

Herec Pavel Liška zazářil ve filmu Návrat idiota, jenž byl oceněn Českým lvem.

