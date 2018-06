Je dobré si vyzkoušet aspoň střípek mateřství, míní Pavel Liška

Herec přiznal, že patří k úzkostlivým rodičům. Přitom si sám pamatuje, jak bylo skvělé, že mohl chodit sám ven, prozkoumávat staré baráky a stavět s kamarády bunkry.

„Teď máme o děti mnohem větší strach. Já si to už prožil i s bráchou, který je o 18 let mladší. Pamatuju, jak jsem jednou přijel z JAMU domů a Bob nikde, tak se ptám mámy, kde je. Prý venku, na písku, před panelákem. ‚Cože? On je tam sám? Vždyť je mu šest!‘ Mámě jsem tehdy snad i vynadal,“ řekl pro Magazín DNES Liška.

Těžko se mu prý hledá balanc mezi svobodou a svíravým strachem rodiče o dítě. Svého staršího syna Šimona z manželství s herečkou Kristýnou Bokovou dlouho vodil do školy, přestože to měl do ní jen 27 metrů. „Dokud se nezačal stydět: ‚Tati, už prosím tě ne!‘,“ dodal herec.

Jeho dcera Ronja za pár dní oslaví první narozeniny. „Teď zrovna jsem na mateřské pár týdnů, protože Bára točí v Olomouci s Miroslavem Krobotem film Kvartet, jsme tam s Ronjou s ní, ale starám se hlavně já. Tak dvakrát za den si zajdeme krásnou procházkou pro dávku přímo na plac, jinak uvařím kašičku nebo zeleninku a je to. Je pro mě relax být s ní sám. A Olomouc je úžasné město!“

Také se synem pomáhal od malička. „Je to krása, s tím úplně malým mládětem se tak těsně propojit. Je dobré si vyzkoušet aspoň střípek toho mateřství, co většinou zažívají jen mámy. Tak to příroda rozdala. Však děti léčí duši, jak říkával Dostojevského Idiot,“ dodal Pavel Liška.