Liška se proměnil v šíleného Jacka Nicholsona. Poláková hrůzu hrála

Přestože jde o plakát k hororu, herečka a zpěvačka Barbora Poláková, která má na výsledném snímku opravdovou hrůzu v očích, si focení užívala.

„Byla to sranda. Rozhodně jsem při focení necítila ani strach ani nebezpečí, moc jsme si to užili. A že jsem měla hrát strach z Pavla? Z něho jsem nikdy strach neměla a doufám, že ani nikdy mít nebudu. To spíš strach o něj než z něj...,“ řekla Poláková.

„Projekt jsem již znala. Do kalendáře Pavel už jednou fotil a moc se mi ten nápad a koncept líbil. Moje nejoblíbenější proměny jsou asi paní Vlasta Chramostová jako Winston Churchill a paní Chantal Poullain jako Kloboučník,“ dodala (na proměnu Chantal Poullain se můžete podívat zde).

Herci Pavlovi Liškovi se postava šíleného spisovatele předstírala dobře. „Jack Nicholson je... Jack Nicholson! Líp to říct neumím. Vůbec nebylo lehký ten jeho šílenej výraz nějak trefit. Je tak šílenej, že buď sem se přiblížil těm očím a pak mi zas neštymovala huba, a když jsem jakž takž trefil hubu, tak ty oči zas byly úplně mimo,“ řekl Liška, který se v minulosti pro kalendář proměnil v Jacka Sparrowa z Pirátů z Karibiku.

Kromě Elišky Balzerové, která bude Alžbětou II. (více zde), se v kalendáři Proměny 2017 objeví Chantal Poullain, Ivana Chýlková, Martha Issová, Pavla Tomicová, Klára Issová, Klára Melíšková, Anna Geislerová, Ondřej Vetchý, Michal Dlouhý, Jan Cina a Vavřinec Hradilek. Křest kalendáře bude 15. listopadu a výtěžek z aukce a dražby fotografií půjde na nadaci Chantal Poullain.

Líbí se vám Pavel Liška a Barbora Poláková v kalendáři Proměny 2017?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 26. října 2016. Anketa je uzavřena. Ano 630 Ne 96

Barbora Poláková o těhotenství s Pavlem Liškou:

