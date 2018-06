Liška a Révai vyráží na motorkách na Kavkaz, mluvit chtějí gruzínsky

"Kam jedeme? Nevím," řekl Jan Révai. To jeho kolega Pavel Liška ozřejmil, že se na svých mašinách vypraví do Gruzie a Arménie. "V Gruzii budu mluvit gruzínsky a v Arménii zase spíš arménsky," vysvětlil Liška.

Na expedici Moto Cestou Necestou pojede na motorce BMW F 650 GS, což je nejsilnější stroj, jaký kdy sedlal. "Na motorce jsem začal jezdit od svých devíti let. Táta nám na chalupu pořídil starého lehounkého stadióna s řazením ručním. To byl můj první off-road a první závody a výpravy po lesních stezkách. Sousedi Nováci měli pařeza, Šrámek fichtla, jedinej Krikorka měl něco jako krosku, prostě mu táta očesal pionýra. Tyhle prázdniny jsem definitivně došel k tomu, že se stanu konečně dospělým motorkářem," vysvětlil herec.

Jan Révai vyrazí na BMW 1150 GS. Ten začínal na otcově a následně strýcově fichtlu, z kterého taky poprvé spadl. "S rukama plnýma škváry jsem začal snít o vlastní motorce. Půjčoval jsem si od spolužáků mustangy, simsony a dokonce i MZetu! Obdivoval jsem kluky, co jezdili motokros a tiše záviděl všem, co jezdili do školy na mašině, na kterou se daly zaručeně balit holky. Ale na svou první motorovou lásku jsem si počkal do třiceti," popsal.

Herci v tom ale nebudou sami. Na výpravu se s nimi vydal producent projektu a motorkář Egon Kulhánek a všichni z toho natočí dokument pod režisérským vedením Hynka Bernarda.

Jejich cesta začne ve čtvrtek. Návrat je naplánován na 14. září.