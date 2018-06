Pavel Kuka se letos konečně ožení

"Jsme šetřiví, spojíme svatbu a narozeniny," prozradil s úsměvem Pavel Kuka. Letos si totiž připíše čtvrtý křížek, když 19. července oslaví čtyřicáté narozeniny.

Sedmička je navíc jeho šťastné číslo a rok 2008 s osmičkou na konci se mu také zamlouvá. Svatbu prý slavný pár plánuje už dlouho, jen na ni údajně stále nebyl čas.

"Plánovali jsme ji už loni v létě, ale zase nám to nevyšlo. Já bych čas měla, ale Pavel ho nemá," vysvětluje Dlouhá. Ta by se mimochodem mohla vrátit na televizní obrazovku, kterou opustila právě kvůli lásce k slavnému fotbalistovi a odešla za ním do Německa, kde tehdy hrál.

Vrátí se Renata do televize?

"Práce už mi chybí. Začínám pociťovat, že jak mi děti odrůstají, přestávají mě tolik potřebovat. Dostala jsem teď nějakou nabídku a chystám se na kamerové zkoušky. Nejdřív ale zjistím, za jakých podmínek, hlavně časových, bych to mohla dělat," naznačila maminka osmiletého Tomáše a šestileté Anety. Podrobnosti sice prý ještě nemůže prozradit, ale naznačila, že jde o nově vznikající televizní kanál.

Pavel Kuka ovšem nechce o práci své nastávající ani slyšet. "Nebráním jí v seberealizaci, ale má spousty práce doma a já to respektuju. Ještě aby si k ní brala nějakou jinou, to už bychom se vůbec neviděli," obává se Kuka.

iDNES.cz oslavil desáté narozeniny

Naposledy byla maminka osmiletého Tomáše a šestileté Anety vidět před pěti lety při moderování Fotbalisty roku. Letošní rok začala uváděním slavnostního večera u příležitosti desátých narozenin internetového portálu iDNES.cz. - více zde

"Práce na Fotbalistovi roku byla výjimečná, teď si na mě vzpomněli zase z iDNES.cz. A jak se v roli moderátorky po letech cítím? Líbí se mi to. Když mi oblékli ty krásné šaty, prohlásila jsem, že se po osmi letech cítím konečně zase jako ženská, ne jako máma věčně někde v džínách a v teniskách," uzavírá s úsměvem Dlouhá.