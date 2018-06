VIDEO: Pavel Kříž se předvedl jako Hitler, raději nevychází z karavanu

„Já jsem se nikdy nebál. Hrál jsem v různých zahraničních produkcích různé postavy. Protože tam mě neznali jako Štěpána Šafránka. Pro Filipa to odvaha je a já si myslím, že je to dobře,“ řekl.

„Je pravda, že z karavanu vlastně moc nevycházím, abych neděsil lidi kolem,“ přiznal.

Na roli se připravoval i pečlivým samostudiem. „Je to výzva a skvělý úkol. Na Hitlera se musím připravovat, protože člověk zná povrchnost - hysterii, projevy a takové věci, ale to v tomhle filmu moc není. Je tu v polohách, které jsou zajímavé. Třeba jsem se dočetl, že on se zřídka kdy smál, prakticky se nesmál vůbec, je málo takových fotografií. To ve filmu určitě zužitkuji. Pochopitelně jsem také načetl spoustu knížek a viděl mnoho dokumentů z té doby,“ popsal.

„Musím se přiznat, že mě ta role neopouští ani po dotočení záběru, šrotuje mi v hlavě prakticky neustále. Určitě ne v tom smyslu, že bych měl chuť na lidi křičet nebo být zlý. Ale přemýšlím o něm pořád,“ dodal Kříž.

Dalšího nacistu si v Lídě Baarové zahraje rakouský herec Karl Markovics známý ze seriálu Komisař Rex nebo Stockinger. Ten dostal roli říšského ministra propagandy Josepha Goebbelse, s nímž měla česká herečka před válkou poměr.

Dalšího partnera Baarové Gustava Fröhlicha hraje v Renčově snímku jeho kolega z Komisaře Rexe Gedeon Burkhard. „Jsem rád, že jsem dostal hereckou příležitost právě v Praze. Je to krásné město s ještě s krásnějšími ženami. Musím přiznat, že české ženy jsou hezčí než ty německé,“ prozradil Burkhard.