Pavel Kožíšek se stěhuje

"Jsem se svým životem spokojený a příjemně si ho užívám," tvrdí.

"Myslím si totiž, že člověk by měl především být rád za to, čeho se mu dostalo, a Štěstěna se nemá pokoušet přespříliš. Kdybych chtěl výrazně víc, než mám teď, kdo ví, jak by to dopadlo. Proto raději ani nemám nějaký obrovský sen, který bych si potřeboval splnit," vysvětluje.

Přesto si jedno menší přání nyní splní. "V září se ale s přítelkyní Lucií Panošovou a potomkem stěhujeme do nového bydlení v retro stylu. Tam už bude mít náš syn Matýsek vlastní pokoj, takže tím se mi vlastně splnilo takové menší pragmatické přání," prozrazuje Kožíšek. "Teď v létě se tedy budeme věnovat převážně zařizování s tím spojenému."

Žádná kouzla na urychlení prací prý totiž bohužel nezná, snad kromě jednoho, které ale ovládají téměř všichni muži. "Musím se přiznat, že co se týká domácích prací, nechávám skoro všechno na Lucii. Baví mě vymýšlet a plánovat, jak co bude vypadat, ale do praxe to pak všechno uvádí ona," dodává se smíchem i trochu provinile Pavel Kožíšek.