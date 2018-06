Pavel Kožíšek se bude ženit

"Termín svatby ještě nemáme přesně stanovený," řekl Pavel Kožíšek a dodal, že jako správný kouzelník by chtěl stejně co nejvíc podrobností utajit. "Chtěli bychom, aby náš obřad byl jen soukromou záležitostí."

Jedním z projektů, který mají návštěvníci Divadla kouzel možnost zhlédnout, je i Škola kouzel. Jde o představení pro děti, které je inspirováno jejich populárním hrdinou Harrym Potterem. Malí diváci v něm mají možnost čarovat společně s Kožíškem přímo na jevišti a vyzkoušet si tak, jaké to je být "kouzelnickým učněm". Známý mág však přiznává, že on sám do příběhů bradavických žáků nikdy nenahlédll.

"Tak jako David Copperfield říká, že nikdy nečetl knihu Charlese Dickense nesoucí jeho jméno, tak ani já, mám-li být upřímný, jsem se ještě nedostal k tomu si osudy Harryho přečíst. Možná časem, třeba až o ně projeví zájem můj syn, je budeme číst spolu", usmál se Pavel Kožíšek.