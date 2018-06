Pavel Kožíšek je podruhé otcem, do porodnice utíkal z představení

Malý Jakub přišel na svět po deváté hodině večer v pražské Nemocnici na Bulovce, měří 49 cm a váží 3,1 kg.



Malý Jakub Kožíšek



Pavel Kožíšek u porodu nechyběl, i když přiznává, že měl co dělat, aby za manželkou dorazil včas. "Paradoxně jsme zrovna včera hráli, i když jsou divadelní prázdniny. Ale Bulovka je naštěstí kousek od našeho divadla, takže jsem to naštěstí stihl," svěřil se dále kouzelník.

O pohlaví miminka nevěděli Kožíškovi do poslední chvíle, sám kouzelník přitom známým říkal, že si "přičaroval" holčičku, o to větší překvapení zažil přímo na sále. "Skutečně jsme čekali, že pětiletý Matýsek bude mít sestřičku, a on je to kluk jako buk. I pro mě to byla iluze," dodává se smíchem pyšný otec.



"Matýsek má z bratříčka radost, už mu dokonce přinesl hračky," říká se smíchem Pavel Kožíšek.

Lucie Kožíšková rodila přirozenou cestou a podle jejího muže se porod obešel bez větších komplikací. "Měli jsme strach, jak to všechno proběhne, protože první manželčin porod byl komplikovaný a dlouhý, ale naštěstí šlo všechno hladce. Lucie byla hlavně ráda, že jsem byl s ní," uzavírá dvojnásobný otec Pavel Kožíšek.