Pavel Forman vystavuje obrazy z cest

Spolu s ním a manželkou přijel výtvarník do Prahy, aby v pražské Galerii kritiků Adria vystavil svoje obrazy z cest. Výstavu mu pomáhali zařizovat jeho synovci, Petr a Matěj Formanovi, kteří její část převezli z výstavní síně ve Francii, a tak starý pán ani sám přesně nevěděl, co vybrali.

Jeho syn, sotva se rozhlédl po galerii, začal vzpomínat: "Každý rok jsem otce někam vezl, buď po Austrálii, nebo do ciziny, takže jsem to s ním všechno prožil. Všechny obrazy poznávám a vybavuje se mi, co jsem právě dělal, když je maloval."

Pavel Forman junior pracuje s keramikou, kterou uplatňuje v architektuře. "Ten nápad jsem si přinesl odtud, protože tady je hodně budov z dvacátých a třicátých let, které mají na fasádě keramiku," řekl.

Jeho otec se kromě volné tvorby věnuje restaurátorství. Rukama mu prošla velmi vzácná díla včetně Picassa.