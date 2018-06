Pavel Cejnar: Kvůli kníru jsem neměl měsíc sex

"Měsíc jsem neměl sex, protože moje přítelkyně se mnou nechce nic mít. Vždycky, když se ke mně přiblížila, nebo já k ní, tak se začala hrozně smát," přiznal moderátor Evropy 2 Pavel Cejnar.

Jinak ale knír splnil účel, tedy pomoci mužům překonat ostych a hovořit o rakovině. "Každý, kdo mě potkal, tak se na to ptal, takže jsme vždycky rozvinuli tu diskusi o Movemberu a rakovině prostaty, takže vymyšlený je to dobře a letos to podle mě funguje úplně nejlépe za ty čtyři roky," dodal moderátor.

MO bratři před oholením. A takhle všichni vypadají po oholení.

To potvrdil i olympionik David Svoboda, kterého překvapilo, že i na dovolené v Mexiku se ho místní ptali, jestli má knír kvůli Movemebru. Svoboda ho má ale ještě ze dvou dalších důvodů - rád provokuje a chce to natřít módním policistům.

I on si ho ale nechal ochotně oholit. Zvlášť když se toho ujala krásná herečka. "Já usedl na křeslo Andree Kerestešové a musím říci, že k mé tváři přistupovala velmi jemně,“ řekl Svoboda.

Kromě Cejnara a Svobody se nechali oholit taky moderátor Óčka Míra Hejda, hráči fotbalové Sparty Marek Matějovský a Leonard Kweuke nebo Mikuláš Křen známý z filmu Samotáři a hráč HC Sparta Michal Broš.

Kníry oholené MO Bratrům z řad osobností se budou prodávat v aukci. Výtěžek půjde na konto projektu Movember .