Bělobrádek o roztroušené skleróze: Největší nepřítel jsou knoflíčky

"Největším nepřítelem lidstva není alkohol, ale knoflíčky. To je věc, se kterou zápasím, a když to psychicky nevydržím, tak si to nechám od někoho zapnout," popsal Bělobrádek problém, s nímž se kvůli nevyléčitelné roztroušené skleróze potýká denně.

První příznaky nemoci postihující centrální nervový systém pocítil už na vysoké škole, kde studoval veterinární lékařství. Tehdy byl talentovaným fotbalistou a sport byl jeho vášní. "Měl jsem docela natrénováno, a když přišla nová sezona, tak já jsem najednou za dvacet minut nemohl, což bylo divné. Pak se přidaly urologické potíže. A když jsem si chtěl jednu botu zavázat vestoje, padal jsem dozadu. Začaly poruchy rovnováhy," popsal Bělobrádek v pořadu 13. komnata.

Obvodní lékařka nic nezjistila a ani následné neurologické vyšetření nic neukázalo. Bratr, který studoval medicínu, ale rozhodl vzít po zhoršení příznaků Pavla Bělobrádka do nemocnice, protože měl podezření právě na roztroušenou sklerózu. To se bohužel potvrdilo.

Roztroušená skleróza Chronické neurologické onemocnění postihující obaly nervových vláken, které převádí povely do svalů a nervové vjemy ze smyslových orgánů. Vzniká zánět těchto obalů, který může přejít až na samotný nerv. Příčina vzniku tohoto onemocnění není objasněna. Roztroušená skleróza je velmi individuální a u každého probíhá odlišně. Zatímco je jeden upoután na invalidní vozík, druhý může pociťovat jen lehké potíže.

Krutou diagnózu přijal bez problémů. "Neměl jsem obavy, ani jsem se nijak neutěšoval, prostě jsem byl zvědavý, jak to je, a když to pak víte, tak se podle toho můžete zařídit," říká dnes.

Pro veterináře to byla ale nemoc velmi omezující a po čase se ukázalo, že ani jako hygienik na jatkách nemůže pracovat. Následně vstoupil Pavel Bělobrádek do lokální politiky a rychlá kariéra ho vyhoupla až do křesla místopředsedy současné vlády. V práci je často od osmi ráno do deseti večer a rodinu vídá jen o víkendech. Kromě toho nezvládá ani chodit do posilovny a hýbat se tak, jak by pro jeho stav bylo žádoucí. "Nestíhám nic. Ztuhl jsem a ztloustl," přiznal.

V 13. komnatě, kterou Česká televize odvysílá v pátek ve 21:40, také prozradil, jestli ho politika ještě baví, a jeho rodiče a manželka promluvili o tom, jak se s nemocí s nejistým vývojem vyrovnali.