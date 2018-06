Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek má druhé dítě, je to holčička

Poslední čtyři roky byly pro sedmatřicetiletého vystudovaného veterináře Bělobrádka nabité významnými událostmi. Na podzim roku 2010 se stal předsedou KDU-ČSL, rok nato se oženil a předloni se manželům narodilo první dítě. Loni v říjnu se lidovci pod jeho vedením dokázali vrátit do Sněmovny a dokonce se dostali do vlády. V ní zastává Bělobrádek post místopředsedy pro vědu, výzkum a inovace.

V letošním roce na sebe mimo svět politiky upoutal pozornost tím, když otevřeně promluvil o roztroušené skleróze, kterou trpí. V rozhovoru s ČTK řekl, že mu tato nevyléčitelná choroba paradoxně dala svobodu. „Já některé věci neřeším, protože co bude za rok, za dva, to nevím. Neřeším nějakou budoucí kariéru, protože dřív nebo později stejně budu muset skončit,“ uvedl.

Manželce o své chorobě řekl hned na začátku. Jako zdravotní sestra si uvědomovala všechna rizika včetně toho, že její muž skončí jednou na vozíčku.

„Té nemoci jsem se nebála. To jsem si rozhodla během dvou až tří měsíců, že to pro mě není překážkou. Vím, že tohle je časovaná bomba, že jednou to prostě přijde. Nebo taky nepřijde. V dnešní době je medicína pokročilá, takže se neví, jak to propukne, nebo nepropukne,“ řekla Jana Bělobrádková v pořadu 13. komnata, kde také prozradila, že by s manželem rádi měli tři děti.

Pavel Bělobrádek s manželkou Janou a synem Josefem v pořadu 13. komnata

„Na třech jsme se shodli určitě, ale také záleží na manželově stavu, jak na tom bude. Když bude na vozíku, tak si nebudu pořizovat další dítě, to budu mít jedno dítě na vozíku takové veliké,“ dodala.