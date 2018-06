Pavarotti se v zimě ožení

"Nechceme, aby se z toho stala událost pro společenskou smetánku, ale aby to byla jednoduchá oslava s lidmi, kteří nám jsou opravdu blízcí," uvedla nastávající nevěsta.

Svatební cesta novomanželů povede zřejmě do Jižní Ameriky, kde má operní pěvec počátkem příštího roku v plánu koncertní turné.



Šestašedesátiletý Pavarotti, rozvedený otec tří dcer, a jeho bývalá sekretářka, která je o 34 let mladší, jsou spolu devět let.

Svůj úmysl se vzít oznámili poprvé před dvěma roky. Mantovaniová v rozhovoru nevyloučila možnost, že by mohli mít s Lucianem dítě.