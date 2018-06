Pavarotti se chce oženit do konce roku

Italský tenor Luciano Pavarotti se chce do konce roku oženit se svou snoubenkou Nicolettou Mantovaniovou. Prozradila to budoucí nevěsta v rozhovoru pro týdeník Chi. "Já i Luciano si myslíme, že teď přišla ta správná chvíle na to, abychom se vzali," řekla Nicoletta.