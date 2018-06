Pavarotti chystá duet s Madonnou

"Poslední turné mé kariéry, turné na rozloučenou, začne v Metropolitní opeře v New Yorku. Potrvá po celý rok 2004 až do začátku roku 2005. Budu zpívat na všech operních scénách, které jsou spojeny s mou dráhou, abych pozdravil publikum, jež mě sledovalo a mělo rádo," řekl sedmašedesátiletý Pavarotti.



"Žádný umělec není nesmrtelný a tím spíše já. Nastal čas, abych si řekl dost. Přestože si myslím, že mám stále dobrý hlas, chci žít ve svém domě s Alicí." Pavarotti ale nechtěl oznámit přesné datum, kdy si svou třiatřicetiletou družku vezme za manželku. "Chci, aby to zůstalou mou soukromou věcí."



Slavný zpěvák se stal zatím naposledy otcem letos v lednu. Tehdy jeho družka přivedla na svět dvojčata, chlapce a děvčátko, z nichž zůstalo na živu pouze děvče. Z předchozího manželství má Pavarotti tři dcery - čtyřicetiletou Lorenzu, osmatřicetiletou Cristinu a pětatřicetiletou Giulianu.



Slavný tenor vystoupil v Metropolitní opeře poprvé v roce 1968 a od té doby zde zpíval 373krát - naposledy v lednu 2001 v Aidě Giuseppe Verdiho.

Pavarotti zpíval v opeře vůbec naposledy v lednu 2002 v londýnské Covent Garden. Nyní by měl zpívat při jednom

představení v červnu v Deutsche Oper v Berlíně.

Pravdou je, že se už dlouhou dobu hovoří o tom, že legendárnímu italskému tenorovi Lucianovi Pavarottimu je operní scéna těsná, a proto stále častěji nabízí spolupráci předním dámám světové pop music. Naposledy oslovil samotnou Madonnu, s níž by si v dohledné době rád zazpíval něco, co by vyhovovalo nejširšímu hudebnímu vkusu.



Čtyřiačtyřicetiletá Madonna je prý návrhem nadšena, protože miluje Pavarottiho hlas a už před několika lety doufala, že bude pozvána jako zvláštní host na jeho koncert do londýnského Hyde Parku. Tehdy to však nevyšlo.



Na charitativním každoročním koncertu Pavarotti a přátelé, který se bude koncem května konat v Pavarottiho rodné Modeně, by si měla zazpívat duet s operním velikánem i muzikálová hvězda Liza Minnelliová. Na koncertě, jehož výtěžek obdrží prostřednictvím OSN irácké civilní válečné oběti, vystoupí rovněž mimo jiné Bono a Elton John.