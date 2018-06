Paulová místo cestování píše knihu

"Byla jsem také v Thajsku v místech, která jsou teď úplně zničena. Ale musím se přiznat, že tam mě jednou napadlo, co by se stalo, kdyby přišla mořská bouře, že by nebyla šance někam utéci. Jinak mi ale nikdy nepřišlo na mysl, že bych mohla být na svých cestách v ohrožení," prozradila Jana Paulová, která už zvažovala, kam by po Novém roce měla vyjet.

"Chtěla jsem navštívit Somálsko. Ale po tom všem, co se stalo i tam, tak pochopitelně ze všech mých cest okamžitě sešlo. Teď už nic neplánuji. Je to všechno šílené a je to také osud. A tak místo výjezdu do zahraničí jsem se pustila do psaní knížky. Bude to takové vyprávění o zemích, které jsem navštívila, i vůbec o mém životě. Knížka by měla vyjít už na jaře," prozradila herečka, která dosud svou zálibu v cestování prolínala hereckou prací.

Kameňák je kameňák

Nedávno se konala premiéra hry Bez předsudků italských autorů Diega Ruize a Fiona Bettaniniho, v níž vystupuje s Pavlem Zedníčkem. A koncem ledna bude premiéra třetího dílu filmu Kameňák, který je zase sestaven z nejrůznějších vtipů, a v němž opět ztvárnila partnerku Václava Vydry.

"Kameňák je prostě kameňák. Žádné intelektuálno. Ale chce lidi, zasažené různými problémy a neštěstími, alespoň na chvíli rozesmát. A pak spolupráce s režisérem Zdeňkem Troškou byla pro mě radostí. On je takové sluníčko," vyznala se Paulová.