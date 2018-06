Paula Wild si nechala upravit prsa, měla je deformovaná

Paula Wild se svěřila do péče plastického chirurga Patrika Paulise, který účinkoval v několika německých televizních show a má klientelu z řad německých, švýcarských i amerických celebrit.

„Pro Paulu bylo velmi důležité, aby řez nebyl vidět a tak jsme se po vzájemné konzultaci domluvili na operaci ve spodním okraji bradavky,“ prozradil plastický chirurg.

Bývalá hvězda filmů pro dospělé, která se nyní živí jako kosmetička v Brně, nedávno přiznala, že s natáčením porna skončila už před 15 lety.

„Dozrála jsem do určitého věku, kdy jsem zjistila, že vyzývavá černovláska už není pro mě to pravé ořechové. Že bude lépe, když budu vypadat seriózněji. S tou starou image jsem většinou potkávala muže, kteří byli perverznější, chtěli vyzývavou ženu a očekávali také víc v sexu. Já jsem toužila mít někoho, kdo chce víc, chce tu dušičku a ne takové to povrchní pozlátko,“ řekla (více zde).