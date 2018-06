Paula Wild se těší na erotiku ve studentské komedii

"Bude to zajímavé. Kluci, mimochodem docela hezoučcí, i když o nějakých osm let mladší a taky menší než já, jsou z toho už teď trochu nervózní. Ale já jsem připravena vyvést je z případných rozpaků. Jak? Snažím se být v pohodě, jsem na každého milá, pohladím, dám pusinku," usmála se na začátku natáčení 180 centimetrů vysoká Paula, jež posléze na plátně zemře poté, co se po striptýzu a sexu v bytě předávkuje drogami.

Pro Paulu Wild, občanským jménem Pavlu Novákovou, je Jehličí "šancí ukázat českému národu, že dokáže zahrát i jiné role, než jen pornografii", se kterou prý před dvěma roky už definitivně skončila.

"Scénu v posteli s pohlavním stykem jsem dosud nikdy nedělal. Takže i já se možná trochu těším, ale určitě budu strašně nervózní," přiznal Jan Plouhar, představitel role Petra, jehož podle mladého ostravského herce zajímají jen tři věci - drogy, chlast a ženské.

Ve zmíněném dlouhometrážním filmu hrají další hlavní role Miroslav Škultéty a Ondřej Nosálek. Divák se tu ale setká i s Jiřím Kornem, Bárou Štěpánovou, Miroslavem Moravcem či proslulým silákem Zdeňkem Knedlou, řečeným Železný Zekon. "Pan Korn například na naši nabídku kývl za pouhé čtyři hodiny rozmýšlení," pochlubil se autor a režisér v jedné osobě Karel Spěváček.