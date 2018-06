Paula Wild: Sázím na Reginu

"Třeba Wendy působí na obrazovce úplně obyčejně, nijak nevyniká. Ve skutečnosti je hrozně charismatická a vyzařuje z ní zvláštní energie. Ona jediná byla svá. Hned jsme si padly do oka," pokračuje Paula.

Černým koněm a tajným tipem na vítěze pohádkových jedenácti milionů je pro ni ale kontroverzní Regina, která nedávno excelovala v černých minišatech a s bičíkem jako domina. - více zde

"Vůbec není tak hloupá, jak se dělá. Naopak, je to dobrý psycholog. To všechno, co dělá, je její taktika. Regina je narozená ve znamení Vodnáře a to jsou bojovníci."

Ve finále se podle Pauly utkají Vlado s Reginou: "Myslím, že je lidé nechají bojovat spolu."

Při své návštěvě se ale Paula Wild nesetkala jen s pozitivními reakcemi, někteří obyvatelé vily dávali najevo, že je jim návštěva bývalé pornohvězdy proti srsti.

"Ti dva dominátoři Rosťa a Petr se přede mnou vůbec neprojevovali. Ale hned, jakmile ale dostali příležitost, mě začali pomlouvat. Házejí všechny lidi z pornoprůmyslu do jednoho pytle, a to se mi nelíbí. Mohli mi to říct do očí," podotýká Paula Wild. Potvrdila tím i hlavní důvody, pro které Petr odešel tuto sobotu z vily: jeho pomluvy, vulgárnost a intrikaření. - více zde

Než Paula Wild vilu VyVolených navštívila, neviděla prý ani jediný díl. "Pustili mi záznam v produkci, až těsně před tím, než jsem do vily šla. Teď už se ale dívám pravidelně a jsem zvědavá, jak to dopadne," přiznává Paula.

