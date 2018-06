Paula Wild oslavila narozeniny sexem

Kytička růží do postele a následně na to pořádný sex, to byl začátek narozeninového dne bývalé pornoherečky Pauly Wild. "Bez toho by to nebyla pořádná oslava," sdělila hvězda na oslavách prvního výročí existence pražského Alcohol baru a svých osmadvacátých narozenin.

