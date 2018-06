Paula Wild hledá krále masturbace a radí: Chce to výdrž, pánové

Vybrat favorita bude podle bývalé pornoherečky velmi těžké. Přesto ví, že rozhodující budou předpoklady k splnění úkolu - tedy především výborná „kondice“. „Krása v tomto případě nehraje žádnou roli, nejdůležitější je skutečně výdrž,“ řekla iDNES.cz Paula Wild. „Uvidíme, kdo dokáže udržet svoje nádobíčko nejdéle v pozoru,“ dodala se smíchem. - Fotogalerii Pauly Wild najdete zde

Přihlášky do letošního masturbačního maratonu sbírají organizátoři do 1. května, a to přes oficiální web soutěže. Samotný zájem o účast v soutěži je velký. „Zatím se přihlásilo přibližně 180 lidí, z toho 11 žen. Jde o osoby ve věku od 25 do 40 let,“ uvedl Martin Macoun, koordinátor projektu.

Masturbace = koníček

Důvodů, proč se lidi hrnou do masturbačního maratonu, je podle něj hned několik. „Za prvé jde o to, že masturbace je pro mnoho lidí koníček, a pak je ve hře jisté zviditelnění a samozřejmě i možná finanční odměna.“ Minutou masturbace si například náš zástupce přijde na jedno euro, desetinásobek pak získá za každý orgasmus. Další prémie ho neminou ani v případě, že skončí v první desítce.

