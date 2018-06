Paul Potts bude hvězdou Plesu v Opeře, uvede také film o svém životě

Paul Potts na Plesu v Opeře zazpívá tři árie. Mezi nimi bude i Pucciniho Nessun dorma, kterou rozplakal část poroty a publikum v soutěži Británie má talent a nastartoval svou hvězdnou kariéru (více o Pottsovi čtěte zde).

Do Prahy se vrací po svém vystoupení v roce 2009 na festivalu Prague Proms, kdy ve Smetanově síni Obecního domu zazpíval za doprovodu Českého národního symfonického orchestru skladby ze svých dvou alb One Chance a Passione. Jeho debutového alba One Chance prodal přes 3,5 milionu kopií a v Anglii byl první náklad během jednoho týdne kompletně vyprodán.

Bývalý prodavač mobilů se stal hvězdou serveru YouTube, kde uživatelé jeho cestu od prvního vystoupení až po vítězství v soutěži zhlédli více než 74milionkrát. Následující světové turné zahrnovalo více než 100 vyprodaných představení a show v divadlech i velkých arénách.

Jeho příběh inspiroval režiséra Davida Frankela k natočení filmu Životní šance, kde si Pottse zahrál James Corden a objeví se tu i skutečný porotce Simon Cowell. Film bude mít v Česku premiéru v únoru a Paul Potts den před Plesem v Opeře přijde na slavnostní promítání pozdravit diváky.

Jedenáctý Ples se uskuteční na tradičním místě ve Státní opeře Národního divadla 8. února.

Tématem je letos Strauss, Strauss a zase Strauss a organizátorům se podařilo získat české hvězdy, které už u nás příliš nevystupují. Je to především první sólista baletu Semperoper Drážďany Jiří Bubeníček, který pro Ples v Opeře připraví speciální autorskou choreografii.

Jiří Bubeníček

Vystoupí také emeritní primabalerína Finské národní opery, Bavorské státní opery a hamburského baletu Johna Neumeiera Barbora Kohoutková a zpěvem kromě Paula Pottse přítomné potěší také nejžádanější český operní pěvec a sólista Vídeňské státní opery Adam Plachetka.

Basbarytonista Adam Plachetka

"Adam Plachetka, který zazpívá výběr písní Richarda Strausse, se rozhodl celý svůj honorář, tedy 5 tisíc eur, věnovat Nadaci Terezy Maxové, čehož si nesmírně vážím," řekla ředitelka plesu Zuzana Vinzens.