Paul McCartney se stal detektivem

Paul McCartney a jeho přítelkyně Heather Millsová na benátském filmovém festivalu.

Během svých vystoupení v rámci turné po USA, kde koncertoval naposledy v roce 1993, zpívá Paul McCartney písně věnované památce jeho ženy Lindy a bývalých kolegů ze skupiny Beatles George Harrisona a Johna Lennona, uvedla BBC.McCartney odmítl komentovat zvěsti, že se v červnu vrátí do New Yorku, aby se tu oženil. Řekl ale, že se chystá vystoupit v londýnském Buckinghamském paláci v rámci "zlatého jubilea", tedy 50. výročí vlády britské královny Alžběty II."Královna se mi velmi líbí. Ona i nedávno zesnulá královna-matka jsou nejmilovanější lidé v Anglii. Sotva to lze říci o všech členech královské rodiny, " prohlásil McCartney.