Paul McCartney se potřetí oženil, šaty nevěstě navrhla jeho dcera

Přípravy na svatbu vrcholily už v sobotu, když do domu McCartneyho doručili ledničku plnou šampaňského. Pár navštívil synagogu, kde Shevellová dostala požehnání, a pak s rodinou a přáteli byli na večeři v čínské restauraci. Přestože mluvčí zpěváka odmítl cokoliv komentovat, McCartney byl sdílnější.

"Zdravím, díky, že jste přišli. Těšíme se," řekl hudebník novinářům podle Sunday Mirror. "Neblázněte. Samozřejmě, že ne," odpověděl se smíchem na otázku, jestli je před svým velkým dnem nervózní.

Novomanželé Paul McCartney a Nancy Shevellová (9. říjen 2011)

Svatební obřad se konal v The Old Marylebone Town Hall v centru Londýna. McCartney měl na sobě tmavý oblek s tmavou kravatou, Shevellová byla v bílých šatech, které navrhla McCartneyho dcera z prvního manželství Stella. Hosté se poté přesunuli do domu zpěváka poblíž St John’s Wood. Pozvaných bylo 30 blízkých přátel včetně rodiny.

Novomanželé Paul McCartney a Nancy Shevellová (9. října 2011)

Datum svatby připadlo na výročí nedožitých 71. narozeniny kolegy McCartneyho Johna Lennona. Návrhářka Stella McCartney kromě šatů, podle listu Sunday Mirror, pomohla také vybrat tříchodové vegetariánské menu.

Na svatbu Paula McCartneyho přišel i jeho kolega Ringo Star.

Pár se zasnoubil letos v květnu, kdy McCartney věnoval snoubence prsten s diamantem od Cartiera. Shevellová, dědička velké speditérské firmy a mnohonásobná milionářka, chodí s bývalým členem Beatles skoro čtyři roky. Vdávat se bude podruhé, z prvního manželství má devatenáctiletého syna.

Novomanželé Paul McCartney a Linda Eastmanová (12. března 1969) Paul McCartney s manželkou Heather (2006) Paul McCartney a Nancy Shevellová

Pro McCartneyho to je třetí sňatek. Jeho první ženou byla americká fotografka Linda Eastmanová, s níž se oženil před 42 lety a žil s ní až do její smrti v roce 1998, kdy podlehla rakovině. Jeho druhou manželkou byla britská modelka Heather Millsová, kterou si vzal při nákladném obřadu v roce 2002, ale po šesti letech bouřlivého manželství se s ní rozvedl a musel jí zaplatit v přepočtu 775 milionu korun.