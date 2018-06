Paul McCartney se chce potřetí oženit

Sir Paul McCartney si chce vzít svou přítelkyni Nancy Shevellovou, s níž žije od roku 2007, jen v kruhu přátel a rodiny, bez účasti médií.

"Vztah Paula a Nancy je pevný jako skála a rozhodně se do svatby nijak neženou. Svatba tak zřejmě proběhne až za rok, ale ani jeden z nich nechce žádný obrovský obřad. Téměř určitě to bude něco velmi malého a diskrétního v USA a Paul to bude chtít provést zcela bez přítomnosti médií, ale jestli se mu to podaří, není jisté," uvedl Paulův kamarád pro britský Daily Express.

Slavný Exbeatle potkal svou vyvolenou po tvrdém rozvodu s bývalou manželkou Heather Millsovou. S tou žil McCartney od roku 2002, v roce 2008 pak média živil jejich bouřlivý rozvod a nelítostný boj o majetek. Millsová nakonec odešla s 24,3 milionu liber, které získala pro sebe a šestiletou Beatrice, již s McCartneym počala.

Opravdové štěstí prý ale Paul zažíval s první ženou Lindou, kterou si vzal v roce 1968 a má s ní čtyři děti. Jejich životní radost ukončila v roce 1997 rakovina, které Linda podlehla.