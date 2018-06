Paul McCartney se 6. června ožení

10:09 , aktualizováno 10:09

Člen kapely The Beatles Paul McCartney by si měl vzít svou snoubenku Heather Millsovou 6. června. Píše to americký tisk. Paulova první žena Linda zemřela na rakovinu v roce 1998. Podle listu Philadelphia Inquirer sňatek proběhne v bývalém domě Beatles v newyorském East Hamptonu.