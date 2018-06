Paul McCartney přednese na veřejnosti své básně

Kniha shrnuje více než stovku básní z posledních pětatřiceti let: jsou tam mladické verše z Liverpoolu, úryvky vzniklé na turné Beatles, jakési rodinné portrétní črty, ale také strofy, které vznikaly v době, kdy McCartneyho žena bojovala s rakovinou. Linda nemoci podlehla v roce 1998.

Smutek / to není smutek/ jen štěstí v černém kabátu. A smrt to není zánik / jen život, který se vrhl ze srázu. I slzy / nejsou slzy / jen kapky smíchu smáčené v soli," píše McCartney v jedné z nejoceňovanějších básní.

"Jsou silné, zasahují," shodně hodnotí McCartneyho poetické pokusy jejich dosavadní čtenáři, vesměs lidé blízcí autorovi či kapele. "Byla to právě Linda, která ho přemlouvala, aby svou poezii někdy vydal," tvrdí dramatik a básník Adrien Mitchell, spolueditor sbírky.

Beatlovského portrétistu Huntera Daviese McCartneyho poetické výboje nijak nepřekvapily: "Měl odjakživa literární sklony. A možná, že cítil jakýsi starý dluh, s Johnem byli vždycky rivalové," říká, čímž upozorňuje na fakt, že Lennon své sbírky poezie vydal už v 60. letech.

V mnoha hudebních i mimohudebních aktivitách ovšem McCartney své druhy předešel: kupříkladu jako jeden z prvních popových skladatelů se pustil na pole vážné hudby. Také ve výtvarném umění není žádným nováčkem, jeho první obrazy vznikly v osmdesátých letech. Tehdy je ještě odkládal, na veřejnost se s nimi odhodlal až v květnu roku 1999 v Německu. A rovněž na tomto poli sklízí úspěch. Když podepisuje svou knihu Paintings čili Malby, jako třeba minulý měsíc v Londýně, děje se tak za velkého zájmu fanoušků i paparazziů.

Otázkou samozřejmě je, do jaké míry to způsobuje McCartneyho talent a do jaké míry neustávající popularita Beatles. Ačkoli se rozpadli už před třiceti lety, beatlmanie zůstává, nebo přesněji řečeno právě přišla její nová vlna: deska sebraných hitů The Beatles "1" právě nabourala žebříčky po celém světě a prodalo se jí na deset milionů kusů.