Paul McCartney nadchl Moskvany

14:56 , aktualizováno 14:56

Rocková legenda Paul McCartney v sobotu uspořádala svůj jediný koncert v Rusku. Na scéně instalované na Rudém náměstí přímo před chrámem Vasilije Blaženého zazpíval 36 skladeb, mezi nimiž nechyběly hity jako Let It Be, Hey Jude, Yesterday, či Back in the USSR. Nadšeně ho poslouchalo na 20 tisíc diváků, kteří si koupili vstupenky, další tisíce poslouchaly a tancovaly v okolních ulicích. Osobně si ho přišel poslechnout i ruský prezident Vladimir Putin.