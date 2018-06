"Dalo to mým kreativním schopnostem ten správný impuls, zvlášť pro mé nové CD,” řekl hudebník. “Láska mi znovu dala něco, pro co stojí za to žít,” dodal. Inspiraci k novým skladbám označil za “svým způsobem zázrak”.

Paul McCartney a jeho přítelkyně Heather Millsová na benátském filmovém festivalu.