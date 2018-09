S Lennonem jsme masturbovali nad Bardotkou, vzpomíná McCartney

McCartney propaguje nové album Egypt Station a u té příležitosti se rozpovídal o tom, jak si s kolegy užívali. Pro časopis GQ prozradil, že jednou v domě Johna Lennona se skupinou přátel hromadně masturbovali.

„Místo toho, abychom se jen strašně opili a bavili, ani nevím, jestli jsme tam přespávali, ale najednou jsme byli všichni v křeslech, zhasnutá světla a někdo začal masturbovat, takže jsme se všichni přidali,“ řekl.

Navzájem se povzbuzovali a vykřikovali jména osob, které je vzrušovaly. Často zaznělo jméno francouzské herečky Brigitte Bardotové. Zábavu ovšem „překazil“ Lennon, když v žertu vykřikl jméno Winston Churchill.

„Je spousta věcí, o kterých si při pohledu zpátky řeknete: To jsme opravdu dělali? Ale byla to dobrá, neškodná zábava. Nikomu to neublížilo. Ani Brigitte Bardotové,“ prohlásil hudebník.

Paul McCartney tvrdí, že kapela v době své největší slávy neprožívala žádné extrémní orgie.

„Byla to sexuální setkání nebeského druhu a byly groupies,“ uvedl s tím, že on sám v Las Vegas si dopřál „trojku“ se dvěma prostitutkami, ale podobné věci nejsou nic pro něj.

Drogy a reinkarnace

Nedávno se slavný Brouk rozpovídal také o svých zkušenostech s drogami. Věří, že díky silnému přírodnímu halucinogenu DMT podobnému LSD, který si dopřál v šamanském nápoji ayahuasca, spatřil Boha, či jinou vyšší bytost, kterou označil jako stvořitele vesmíru. Drogám ovšem prý nikdy nefandil, ale halucinogen DMT z amazonské „liány duše“ rád zkusil.

„Okamžitě jsem ztuhl na pohovce a viděl jsem Boha, tu úžasnou obří nade mnou se tyčící věc. Cítil jsem velkou pokoru,“ uvedl McCartney v rozhovoru pro deník The Times.

Ayahuasca je prastará lehce psychotropní medicína. Získává se z liány, která roste jen v amazonských pralesích. Lektvar z ní připravený působí na každého jinak. Jsou lidé, kteří zažili úžasné stavy rozšířeného vědomí už při prvním vypití ayahuascy, někteří třeba až po desátém a někteří nikdy.

Muzikant věří v nějaký vyšší princip, jakéhosi stvořitele, ale nepřijímá žádnou z vizí, které předkládají náboženství. Tvoří si prý vlastního Boha a z každého náboženství si bere jen to, co mu přijde univerzálně pravdivé.

„Všichni by řekli, že to bylo tou drogou, že to byla jen halucinace, ale Robert Fraser a já jsme ve stejnou chvíli řekli: Viděli jste to? Měli jsme oba pocit, že cítíme a vidíme něco vyššího,“ dodal McCartney.

Člen The Beatles také věří, že existuje život po životě a tvrdí, že si je jistý tím, že zesnulá manželka Linda se mu jednou zjevila jako bílá veverka.