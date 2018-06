Paul McCartney chystá knihu o Wings

Svatba s McCartneym však zásadně změnila její život - stala se matkou a začala hrát ve skupině Wings na klávesy.

Kvůli svým hudebním schopnostem byla často terčem kritiky. "Učila se velice rychle a kdyby udělala cokoli, byla pořád kritizována," hájil osmapadesátiletý McCartney před dvěma týdny v Cannes svou životní partnerku.

S Lindou, která zemřela před třemi lety na rakovinu, žil McCartney 30 let. Ačkoliv byl pověstný svou citovou vazbou na ni, v Cannes připustil, že by se mohl oženit se svou nynější přítelkyní, o 25 let mladší Heather Millsovou.