Paul a Heather spali v Rudé komnatě

V zámecké Rudé komnatě, kde manželé strávili svatební noc, přebýval někdejší majitel panství sir Norman Leslie než přišel v roce 1914 na bitevním poli ve Francii o život.



Nikdo cizí neměl šanci

Úterního obřadu se za přísných bezpečnostních opatření zúčastnilo asi 300 pozvaných hostí. Fotoaparáty a mobilní telefony byly zakázány.

Snoubenci - devětapadesátiletý McCartney a čtyřiatřicetiletá Millsová - byli oddáni v protestantském kostele sv. Salvátora. Aby hosté nezmokli, byl od zámku ke vchodu do kostela zřízen zastřešený průchod.



Svědkem ženicha byl jeho bratr Mike. McCartney se oženil podruhé, jeho první manželka Linda podlehla rakovině v roce 1998. McCartney má z prvého manželství čtyři dospělé děti, Millsová je bezdětná.



Zástupům fanoušků, kteří se nedostali přes bezpečnostní hlídky za zdi zámku, oznámily kostelní zvony přesně v 17:29 SELČ, že sir Paul McCartney a Heather Millsová jsou svoji. Alespoň tak usoudili reportéři, kteří pracují na místě již několik dní, protože organizátoři žádné oficiální prohlášení nevydali.



Krátce po obřadu se novomanželé i jejich hosté odebrali ven, kde na ně pod rozměrným plátěným přístřeškem čekala za živého hudebního doprovodu honosná, byť vegetariánská hostina na indický způsob.



Televize v úterý večer přinesla záběry z vrtulníku, na nichž je vidět jachta kotvící u mola na jezeře poblíž zámku. Z lodě, která odpluje doprostřed jezera, novomanželé sledovali večer nevídaný ohňostroj, který pro ně připravovalo několik dní asi deset specialistů.



Záhadná svatba McCartneyho Při hostině hráli Paulovi kamarádi

Očekáván byl exbeatle Ringo Starr, kytarista Eric Clapton nebo bývalý americký prezident Bill Clinton. V seznamu hostů nechyběl ani popový veterán Elton John a kytarista skupiny Pink Floyd Dave Gilmour.



Na letiště v severoirské metropoli Belfastu dorazilo první letadlo napěchované celebritami, mezi nimi britská herečka Joan Collinsová, skladatel Tim Rice a slavná modelka 60. let Twiggy. Všichni měli z letiště až k irské hranici policejní doprovod.



"Mezi hosty je několik velmi známých hudebníků, možná, že uspořádají koncert. Žádné konkrétní plány nejsou, ale na takových party, jako je tato, vždycky taková možnost existuje," sdělil v den svatby McCartneyho mluvčí Geoff Baker.



Britský muzikant Chinmaya Dunster ale oznámil, že jeho osmičlenné těleso bude hrát hodinu a půl svatebčanům k pobavení směs keltské a indické hudby. O službu ho požádal přímo McCartney, když si poslechl jeho album Celtic Ragas.



Na mezinárodní letiště v Belfastu dorazilo v charterovém letu z ženichova rodného Liverpoolu těsně před svatbou asi 90 přátel a příbuzných. Do zámku je odvezl konvoj autobusů a limuzín.

Podle odhadů přišla svatba ženicha na půl milionu až milion liber (zhruba 24 milionů až asi 48 milionů korun). McCartneyho majetek je odhadován na 700 milionů liber (přes 33 miliard korun).



Snoubenci přiletěli na zámek už dříve

Paul McCartney přiletěl v neděli vrtulníkem na odlehlý irský zámek Leslie. Cartneyho mluvčí Geoff Baker uvedl, že McCartney a jeho snoubenka budou oddáni místním farářem.



Baker rovněž prozradil, že předvečer svatby nestráví budoucí manželé spolu, protože to prý nosí smůlu. Poté, co se potvrdily spekulace, že by se za pár dnů šedesátiletý McCartney měl oženit s heather Millsovou právě na zámku Leslie v irském hrabství Monaghan, zaplavily jeho okolí davy fanoušků a senzacechtivých novinářů.



Přesto by neměl být McCartney na panství pocházejícím ze 17. století příliš rušen. Ač se zámek pyšní vlastní přistávací plochou pro vrtulníky, v jeho čtrnácti místnostech nejsou telefony, hodiny ani televize.

McCartney se s Millsovou, která před devíti lety přišla při nehodě na motorce o nohu, seznámil na charitativním večírku, kde Millsová vybírala peníze na pomoc obětem nášlapných min. Své zasnoubení oznámil pár minulý červenec.