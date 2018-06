První veřejné vystoupení od nevěry: Pattinson a Stewartová se bavili

Herecká dvojice si rozhovor patřičně užívala a dobře se bavila spolu s kolegou Taylorem Lautnerem. Pattinson i Stewartová probrali natáčení posledního dílu upírské ságy Stmívání a také Halloween. Otázky ohledně jejich vztahu ale byly zakázány.

"Ach ano, to vypadá hrozně. To není fér. Je to fakt divná fotka," zhodnotila Stewartová svoji halloweenskou masku.

Kristen Stewartová a Robert Pattinson v halloweenských maskách

Herečka si vzala růžovou paruku, jakou měla Natalie Portmanová ve filmu Na dotek. Pattinson nejdřív zapíral, že je na fotce on. Nakonec ale se smíchem přiznal, že si koupil plastovou masku za tři dolary.

Rozhovor v televizi byl prvním společným vystoupením dvojice od provalení nevěry Stewartové se ženatým režisérem. Pattinson se s ní v létě rozešel, ale v říjnu je paparazzi opět vyfotili spolu. Herec svoji přítelkyni totiž vzal na milost (více zde).

Dvojice má ale i další důvod k radosti. Jejich konta se opět zvýší, a to nejen kvůli Stmívání. Pattinson bude za čtvrt milionu korun propagovat parfémy Dior. Stewartová byla oslovena společností Balenciaga a propaguje její dámské voňavky.