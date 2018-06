Stále nemohu vidět jeho filmy, říká matka Patricka Swayzeho

"Víte, neměli byste přežít své dítě," řekla čtyřiaosmdesátiletá Patsy Swayzeová v rozhovoru pro deník Daily Mail. "Bylo to pro všechny hrozný šok. On byl vždycky zdravý, nikdo by to nepředpokládal. Nikdy neměl žádnou vážnější nemoc."

Jediná vážná nemoc, kterou mu diagnostikovali v roce 2008, byla pro něj ovšem smrtelná. S rakovinou slinivky bojoval téměř dva roky a během toho stále natáčel, často i dvanáct hodin denně. Na chemoterapie docházel o víkendech.

"Nikdy nehrál sklíčený a lidé nepoznali, že trpí bolestmi. Já to věděla, ale on o tom nikdy nemluvil. Byl prostě přesvědčený, že to přežije, nikdy neztratil naději. Nežádal soucit, prostě fungoval dál. Ani když mu bylo tak zle, že nemohl chodit, nepoznali jste to. Nechtěl být nikomu přítěží," prozradila hercova matka.

Celý dům v Los Angeles má plný fotek svého syna. Jeho filmy si ale pustit nedokáže. "Vím, že se na ně nikdy už nedokážu podívat. Příliš to bolí."