Patron je možnost, jak vykročit z kruhu

EncyklopediePřibližně šedesát českých bezdomovců tráví část svých dnů úplně stejně. Do igelitky nebo jen tak do ruky vezmou stoh časopisů vytištěných na hrubém papíře a vydají se je nabízet do rušných ulic, do stanic metra nebo na nádraží. T i, kteří tento časopis prodávají, i ti, kteří jej vydávají, vědí, že na Patronovi nejspíš nezbohatnou. Ale pro všechny má velkou cenu. Bezdomovec totiž například získává kromě peněz to, čemu říkají lidé ze sociální sféry správné návyky: nebýt alespoň nějakou část dne opilý či zfetovaný, naučit se hospodařit s vydělanými penězi. "Lidé, kteří žijí na ulicích dlouhou dobu, začnou být jako velké malé děti. Nejen, že se opíjejí a nedbají o sebe, ale po čase začnou mít problémy i třeba na úřadech, nedokážou poslat balík na poště," říká streetworkerka Lenka Svobodová. Patron se v Praze, Brně, Ostravě a v Plzni prodává od prosince loňského roku. Projekt streetpapers, tiskovin, které lze koupit jen na ulici a jen od lidí, kteří na ní žijí, je ale mnohem starší. Jeho myšlenka je velice jednoduchá: časopis vychází jednou za čtrnáct dní s minimálními náklady. Redakci tvoří jen šéfredaktorka a jeden redaktor plus externisté. Polovina ceny každého prodaného Patronu se vrací redakci, polovina jde rovnou do kapsy bezdomovci, který jej prodává. Nejznámějším reprezentantem pouličních časopisů je pravděpodobně "The Big Issue", který vychází ve Velké Británii. Další takové časopisy se prodávají v Nizozemí, Francii, ve Španělsku a v posledním desetiletí i v Polsku a Maďarsku. V e východoevropském měřítku je český Patron unikátní: za osm měsíců vylétla jeho prodejnost jako raketa. V porovnání prodaných výtisků předčil dokonce i renomované týdeníky jako je Respekt a Týden. Kromě toho, že informuje o problémech lidí žijících na okraji společnosti, najde se v Patronu zhruba to, co v jiných časopisech. "Původní myšlenka byla vydávat časopis o bezdomovcích," říká šéfredaktorka Martina Dvořáková. "Nyní jsme ale okruh rozšířili. Rozhovor s miss si ale v Patronu nikdy nepřečtete, na to jsou jiné barevné časopisy. Chceme psát i o vážných tématech, smrti, chudobě, násilí." Občas už funguje, že bezdomovec, který prodává svůj časopis pravidelně na stejném místě, si získá vlastní klientelu. Někteří prodejci už dostávají od stálých zákazníků třeba více, než je cena časopisu a nemusí mít přitom pocit žebráka, dalšího v chladném ránu podpoří hodná paní termoskou s kávou a sladkými šátečky. Lenka Svobodová si o svých klientech nedělá žádné iluze: "Samozřejmě, že hodně prodejců promění vydělané peníze na panáky rumu, fernetu nebo půllitry piva," říká. Na některých klientech je ale zlepšení podle ní úplně zřetelně vidět. "Je jim jasné, že se lidé štítí koupit si časopis od člověka, který má špinavé ruce a zapáchá. A tak si kvůli lepšímu výdělku pořídí nové oblečení nebo se oholí. Další si z vydělaných peněz zaplatí ubytování a začnou tak nový život," míní Svobodová.