Patrika miluji, ale mám v plánu ho porazit, říká Dara Rolins

"Vůbec mi to nevadí. To byl další moment, kdy se mi koutky úst zvedly, protože jsem si řekla: 'Hurá!' a kývla na nabídku. My jsme teď v tom počátečním vztahovém stadiu, kdy spolu chceme být každou minutu a protože oba máme hodně práce, která nás rozděluje, v tomto případě nás spojí. Ponorka určitě nehrozí. Těšíme se na to oba, právě jsme rádi, že ten čas můžeme trávit spolu," řekla pro Revue iDNES.cz zpěvačka.

Dvojice se nejdřív snažila svůj vztah tajit a v bulváru se objevily spekulace, že jde jen o marketingový tah na propagaci nových alb obou zpěváků.

To však Rolins několikrát vyvrátila a s přítelem se začala ukazovat i na veřejnosti, kde si dvojice neodpustí projevy náklonnosti. V nové soutěži, kterou začnou televize Nova a Markíza uvádět 12. února (více zde), však budou bojovat každý za sebe.

"Přestože Patrika miluji, mám v plánu ho porazit," prohlásila zpěvačka na margo soutěže, v níž se bude hledat zpěvák s nejkrásnějším hlasem.

Porota soutěže Hlas ČeskoSlovenska: Michal David, Dara Rolins, Rytmus a Pepa Vojtek

Rytmus se také nebojí, že by kvůli práci u nich byla tichá domácnost. "Nevidím v tom jediný problém," řekl raper.

Zpěvačka chystá letos několik novinek. Během roku by ráda připravila taneční album s remixy s domácími i zahraničními DJ's. Nedávno představila novou desku Stereo a příští měsíc bude natáčet další klip z alba.

Rytmus - Fenomen (obal alba) Dara Rolins při natáčení klipu Fóbia

"Bude to videoklip k písni Ďaleko mi neuleť, která je věnovaná mé dceři a moc se těším, to bude moc roztomilé," dodala zpěvačka, kterou poslední dobou zaměstnával hlavně soud kvůli dopravní nehodě, při níž zemřel motocyklista (více zde).