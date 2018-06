Děti chci, ale nešílím. Nechávám to na přírodě, říká Patrik Hezucký

Jak jste se vlastně s přítelkyní poznali?

Moderoval jsem jednu společenskou akci, kde byla i Nikola a hned mi padla do oka. Nejdřív mně vůbec nenapadlo, že by z malého románku po pár týdnech mohl vzniknout vztah. Bylo to před pěti lety a stále nám to skvěle klape.



Pomalu a jistě se blížíte k padesátce. Není čas na rodinu či svatbu?

Děti a svatba určitě někdy budou. Nechceme ale nic prozrazovat. Prozatím se inspirujeme vybavením nebo nakupováním hraček. I když nikam moc do společnosti nechodíme, tentokrát jsme udělali výjimku a přišli se podívat do pražské pobočky největšího hračkářství v Evropě. Musím říct, že jsem si tu i já sám vybral hodně zajímavé hračky pro sebe. To za nás opravdu nebylo. Takže zatím takhle se připravujeme na budoucnost, prostě si užíváme života.



Vzpomenete si na své oblíbené hračky z dětství? Máte je ještě schované?

Hračky z dětství bohužel schované nemám. Upřímně, ani jich moc nebylo. Těším se, až třeba budeme mít jednou děti my, vrátím se zase v tomto ohledu sám do dětských let. Pamatuji si, že autodráha byla taková výsada, pro ty lepší děti. Já ji sice nakonec měl, ale hlavně jsem si hrál s vojáčky, indiány, kovboji a autíčky.

Chcete velkou rodinu, nebo stačí jedno dítě?

Určitě budeme šťastní i za jedno dítě, ale necháváme to na přírodě, jak to bude ona chtít. Třeba nám nakonec pošle hned dvě, tři, čtyři nebo pět dětí.

Hračky jsou i pro dospělé. Váš kolega Leoš Mareš třeba hrozně rád frčí na sociálních sítích, fotí nebo točí videa. Máte to taky tak?

Dá se říct, že jo. Sám jsem poznal, že to má velmi zajímavý dopad. Fanoušci to především hrozně kvitují, což je moc dobrý. Ale tu hlavní úlohu v těchto internetových novinkách nechávám především na Leošovi.

Blíží se léto, čas dovolených, kde se občas zadělává na děti velmi dobře.

My byli teď nedávno v Thajsku. Exotiku milujeme. Moc krásné místo na relax a odpočinek. Teď jsme si ale koupili chatu, takže se snažíme maximálně využívat volný čas především tam.

Patrik Hezucký a jeho přítelkyně Nikola Pastirčáková

S chatou souvisí hodně práce kolem domu či na zahradě.

V zahradničení jsem naprostý začátečník, ale to mi nevadí. Člověk nějak začít musí. Nejvíc však zahradničí přítelkyně. Tu to baví, já spíš odpočívám. Vybral jsem si totiž moc dobře. Nikola je velmi šikovná žena, která dokáže vyměnit i žárovku či zatlouct hřebík na obrázek a mnoho dalších věcí, které spíše přísluší mužům.

Takže vy jste doma spíš ten lenošnější?

Přesně tak. Doma rád lenoším a v některých věcech jsem velmi nepraktický a Nikola je zase na hodně věcí šikovná. Mě spíš než práce doma či na zahradě, naplňuje práce v rádiu. To je můj velký koníček. Za to jsem šťastnej, to mě baví. Mimo rádio moderuji i společenské akce, sem tam dělám v televizi, což je taky fajn. Jinak žádná změna. Na ty já si moc nepotrpím.