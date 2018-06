Hezucký nikdy nepoznal svého francouzského otce, vyrůstal s tetou

Patrik Hezucký vyrůstal se svou matkou a tetou do čtyř let. Pak si jeho matka našla přítele, kterého si později vzala a měla s ním holčičku. Její nový manžel ale Patrika nechtěl, takže chlapec zůstal u své tety.

"Nikdy jsem to nevnímal jako nepřirozenou věc, protože my jsme byli pořád spolu, jen jsme jinde spali. Máma s manželem bydleli jinde, já se svojí tetou a nikdy jsem to nevnímal jako problém," říká Hezucký.

"Byl jsem rozmazlované dítě, měl jsem cokoli jsem chtěl. Takže já byl spokojený a řešily to jen teta s mámou, že je to takové nepřirozené," dodává.

Život bez otce si kompenzoval kamarády. Až v dospělosti se dozvěděl, že jeho otec byl francouzský profesor, u něhož jeho matka ve Francii studovala a že už nežije.

I když sám říká, že na něm život bez otce nezanechal následky, nerad o svých rodinných poměrech mluví a svěřil se jen svým nejbližším přátelům, jako je třeba Matěj Ruppert.

Hezucký dnes žije s přítelkyní Nikolou Pastirčákovou, kterou poznal na Facebooku. Sám by jednou rád byl otcem, ale uvědomuje si, že to podvědomě stále odsouvá.

Ve své 13. komnatě také prozradil, jaký byl jeho vztah s matkou, jež ho opustila, nebo proč nevyhledal francouzské příbuzenstvo. Celý pořad Česká televize odvysílá v pátek ve 21 hodin.