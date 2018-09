To je ten děvkař! říkala si manželka Patrika Hartla při seznámení

„Když jsme se poprvé potkali na diskotéce, bydlela jsem v Olomouci na intru a on chodil s mojí kamarádkou, vlastně postupně se dvěma. Takže jsem věděla, o koho jde. Patrik chodil s různými holkami, velice to střídal. Ježíš, říkala jsem si, to je ten děvkař! To nepůjde. Šla jsem potom tančit s někým jiným, což se Patrika strašně dotklo, byl z toho úplně na větvi,“ uvedla Martina Hartlová.

„Po měsíci se mě kamarádi ptali: Pořád jsi s tím Hartlem? Vážně?! Takhle dlouho ještě s nikým nebyl. No, už je to pětadvacet let,“ dodala.

Expertka v oblasti regionálního rozvoje, která vystudovala tři univerzity v Česku a ve Francii, také prozradila, v čem se s manželem liší.

„On je domácí typ, nejradši by seděl doma. Já jsem do světa, pořád bych někam jezdila. On si pouští hudbu, já mám radši klid. Já ráda chodím do restaurací na snídaně, on chce chodit na večeře. To jsou asi největší odlišnosti. Jo, takhle povahově se občas střetáváme, chce to hledat kompromisy. Takže se musí jít na snídani i na večeři,“ řekla.

Patrik Hartl přitom velice rád vaří a své dovednosti zdokonalil na kurzu, který mu manželka dala k Vánocům.

„Rád vařím, hlavně peču drůbež, tak jsem byl v Pražském kulinářském institutu na kurzu pečení drůbeže,“ vysvětlil režisér.

„Vaří rád, ale pořád stejná jídla. Povedlo se, po kurzu drobně inovoval,“ prozradila jeho choť.

„Naučil jsem se trochu jinak kuře, trochu jinak krůtu a teď to dělám takhle jinak pořád stejně,“ přiznal Hartl.

Kmenový autor pražského Studia DVA si postěžoval, že kdysi býval zdatný sportovec, ale teď se skoro vůbec nehýbe, protože pořád píše. Jelikož toužil cvičit, manželka mu zařídila trenérku, aby za ním chodila do kanceláře.

„Jo. Zavřeme se tady. Je hezké, že Martinka nežárlí. Jenom nevím, jestli já bych jí poslal domů mladého hezkého trenéra. Asi ne. To s ní radši budu cvičit sám,“ dodal.