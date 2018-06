Patrik Eliáš umí rosničce Volákové vyznat lásku

Jeden z prvních společných víkendů strávili milenci v Karlových Varech, kde se konalo mistrovství světa ve sjezdu divoké vody Kanoe Mattoni 2006. Vyhlášení výsledků a následná party proběhly na zámku Bečov nad Teplou, kde pár prožil velmi romantický sobotní večer.

Na zámek dorazili o něco později. Na chvíli dali totiž přednost mistrovství světa ve fotbale a sledovali utkání Česka proti Ghaně. Prohra našich reprezentantů, byť hokejistovi, přesto velkému fandovi fotbalu, sice trochu pokazila náladu, lahůdky toskánské kuchyně a dobré víno mu ji ovšem zase spravily. „Fotbal špatný, je to velké zklamání,“ komentoval utkání Eliáš. „Jsem ale rád, že to takhle dopadlo. Ve středu do Německa letím, abych mohl sledovat zápas našich s Italy. Už se na to těším. Měl jsem lístky i na první fotbal našich s Američany, ale bohužel mi to časově nevyšlo.“

Eliáše zaměstnalo hledání nového hokejového agenta a především spousta zařizování kolem společného bydlení, které s Volákovou chystají. Vybrali si byt v Praze, jehož kolaudace je naplánována na konec srpna. „Je to ve fázi, kdy můžeme zasáhnout do různých dispozic a rozdělení bytu. Petra má zkouškové období, tak byly schůzky s bytovými designéry a návštěvy různých bytových studií na mně. Všechno jsem ale sám nerozhodl, Petra se tomu bude muset stejně ještě věnovat.“

Vztah mezi oběma milenci je tedy vážný. Trvá od ledna minulého roku a může za něj hokejistovo onemocnění žloutenkou. „Někdo měří vztah od první pusy, my od žloutenky,“ říká s úsměvem Voláková.

Netrápit se maličkostmi

„Ta nemoc byla peklo, ale paradoxně přinesla spoustu nových věcí. Patrikovi otevřela oči co se týče jeho zázemí a jeho života a nás opravdu sblížila. Začali jsme si také některých věcí víc vážit,“ tvrdí Voláková. Její partner jen souhlasně přikyvuje. „Nedokázal jsem si představit, jak pravdivé je klišé, že zdraví je nejdůležitější v životě. Pro mě jako profesionálního sportovce bylo neuvěřitelné nevyjít pár schodů. Člověk potom opravdu vidí, že se kolikrát trápí malichernostmi, které nestojí za to. Pokud má kolem sebe přátele a lidi, se kterými je mu fajn, tak může být maximálně spokojený.“

Vztah na dálku se prý dá zvládnout. Naštěstí existuje telefon a když je nejhůř, letadlem jste v Americe za necelých deset hodin. Letos Voláková cestu absolvovala asi osmkrát. Léto si oba chtějí opravdu užít, vždyť na konci srpna Patrika odvolají povinnosti. Kam, to zatím netuší. „Jsem volný hráč a smlouva s New Jersey mi vypršela. Rozhodne se, kam půjdu od nové sezony. Může to být kamkoli,“ říká třicetiletý Eliáš. Věčně prý hrát hokej nebude. Plánuje podepsat smlouvu na pět až šest let a pak si užít normálního života a rodiny. O svatbě sice pár mluví, ale prozatím ji neplánuje. Oba však nadchl přístup moderátora Libora Boučka, který má svatbu s přítelkyní Marianou Ďuriakovou na spadnutí. Svěřil jim, že chce svou vyvolenou poznávat v miliardách různých chvil a svatba pro něj není rozhodnutím o ztrátě svobody. „To je krásné vyznání,“ míní Voláková.

Ze strany Patrika Eliáše o vyznání také nemá nouzi. „Když jsme měli roční výročí, napsal mi dopis a v něm byla spousta krásných vyznání. Patrik je jeden z mála chlapů, který nemá problém říkat hezké věci a to je podle mne pro vztah důležité,“ dodala.