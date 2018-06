Eliášovi ukázali obě dcery, zámoří dočasně vyměnili za Mácháč

Manželé Eliášovi vychovávají dvě dcery, čtyřletou Sophii a sedmiměsíční Kailu Patricii, která se pyšní skutečně netradičním jménem.

„Jméno Kaila se mi líbilo už než se narodila první dcera, ale tehdy to u manželky neprošlo. Teď už do toho měla co mluvit i Sophinka, které se tohle jméno líbilo, takže volba byla jasná," přiznal Patrik Eliáš, který s rodinou zavítal do metropole na akci Praha dětem.

Známý pár se v Česku zdržel několik týdnů. Život v zámoří tak s chutí vyměnili za toulky českými krásami. „Přiletěli jsme jen na osm týdnů a většinu času jsme trávili přejížděním mezi prarodiči na Mácháči a v Třebíči. Takže jsme vlastně pořád jen vybalovali a zabalovali a do toho vyřizovali všechny resty, které se tu za ten rok nahromadily, ale i tak to bylo moc fajn,“ doplňuje Petra Eliáš.

Nabízí se tedy otázka, zda mají v plánu se někdy vrátit do Česka natrvalo. „Budoucnost ještě vyřešenou nemáme, hodně bude rozhodovat to, co bude optimální pro naše dcerky a jak se bude dařit našim rodičům,“ odpověděla Petra a Patrik dodal: „Smlouvu mám ještě na dva roky, uvidíme, jestli budu hrát i dál. A až skončím, myslím, že to, kde se usadíme, za nás rozhodnou děti.“

Jelikož při soutěži o nejlepší ozdobený chleba celá rodinka s chutí uzobávala české uzeniny, přišla řeč i na způsob jejich stravování. „V Americe má sice většina lidí nadváhu, ale v poslední době se hodně zaměřují na zdravý způsob života. I my nakupujeme hodně v bio obchodech a to jídlo opravdu i lépe chutná. Krůtí šunka pro děti, kterou jsme ochutnali tady, si s těmi nejlepšími výrobky nijak nezadá,“ uzavřela bývalá televizní rosnička.