Patrik Děrgel: Snad nebudu zaškatulkovaný jako ten s hezkým zadkem

„Na zadek se mě pořád někdo ptá, toho už se nezbavím. To už mi nikdo neodpáře. Snad nebudu zaškatulkovaný jako ten s hezkým zadkem. Rád bych byl zaškatulkovaný za práci a ne za zadek,“ řekl Děrgel, jehož pozadí vychválil umělecký ředitel Činohry Národního divadla Daniel Špinar. Právě režisér o něm prohlásil, že je „Hamlet s nejhezčím zadkem.“

Herec vděčí za svoji postavu dřívějšímu sportování. V posilovně se prý nemučí. Chodí na thajský box a nejvíc dře na zkouškách v divadle. „Cvičím úplně normálně, nepřeháním to. Tedy přesněji chodím na thai-box. Netrávím hodiny v posilovně. Všechno je v rámci thai-boxu, kam chodím pravidelně a když už se trápím, tak tam,“ pokračoval.

V rámci možností se snaží udržovat zdravý životní styl, ale bohužel se stále nemůže zbavit jedné neřesti. „Kouřím. Sice s kouřením přestávám každý den, ale zatím se mi nepodařilo s tím skoncovat úplně. Kouřit nechci a hrozně rád bych se toho zlozvyku zbavil, protože mě to štve. Je to strašné. Zatím je to silnější než já,“ vyprávěl Děrgel.

Ačkoli fanynky z Patrika šílí, on moc nechápe proč. Hezký si nepřipadá a považuje se za úplně normálního kluka. „Rozhodně se nepovažuji za hezouna. Považuji se za normálního kluka z Bohumína, který dělá herectví, miluje svíčkovou a to je asi tak všechno,“ říká.

Patrik Děrgel

„Jsem rád, že jsem v Praze. Jsem tu spokojený. Mám tady práci i zázemí. Do Bohumína a Ostravy se rád vracím na návštěvu. Člověk si tam vždycky připomene, odkud pochází. Mám to tam opravdu rád, ale už si neumím představit, že jsem tam každý den,“ doplnil Patrik, který se teď připravuje na nové divadelní představení.

„Teď mě čeká premiéra v Národním divadle ve hře Mannon Lescaut. Tu mám už za dva týdny, takže se teď intenzivně připravuji. Je to pro mě velká událost. Moc se těším,“ dodal.