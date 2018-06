Patrickovi stále posílám esemesky, říká Swayzeho manželka

"Prostě tam napíšu to, co jsem psala vždycky: Miluju Tě. A pak se trochu sama pro sebe rozpláču. A nikdy mi nepřijde odpověď. Takže buď to tam on někde dostane, nebo to jde jinam a někdo si řekne: Někdo mě miluje! A víte co? Já jsem si uvědomila, že je to vlastně výhra tak jako tak," uvedla Niemii pro magazín People.

Hercova manželka se s odchodem milovaného muže vypořádává od chvíle, kdy podlehl zákeřné rakovině. Před půl rokem dokonce oznámila, že prodává ranč, kde spolu poslední roky žili a kde, což je možná důležitější, jí hollywoodský herec zesnul v náručí.

Patrick Swayze s manželkou Lisou Niemi

"Lisa má na tom ranči spoustu krásných vzpomínek na život s Patrickem, ale je pro ni teď velmi těžké žít v domě, kde zemřel. Lisa je bez Patricka ztracená, spojila se s médiem. Chtěla vědět, jestli je Patrick v míru a pokoji, nebo jestli mu může něco vzkázat či jí Patrick musí ještě něco říct. Měla tu věštkyni u sebe v Kalifornii a také s ní hovořila po telefonu. Po sezení s ní se jí moc ulevilo," svěřila už dřív kamarádka Niemi.

Slavný herec Patrick Swayze zemřel přesně před rokem. Podlehl následkům zhoubného nádoru slinivky břišní. Zničit chorobu se snažil více než rok a půl.