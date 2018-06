Patrick Swayze: zákeřná rakovina napadla i plíce

Pokud zpráva, kterou zatím herec nepotvrdil, bude pravdivá, jeho šance na vyléčení se podle odborníků rapidně sníží.

"Jsem naživu a mám v plánu, aby to tak zůstalo," řekl šestapadesátiletý herec, který je už týden v nemocnici se zápalem plic. - čtěte Přál bych si ještě pět let, říká znovu hospitalizovaný Swayze

Pro časopis People uvedl, že se už cítí lépe. Do nemocnice ale raději nastoupil okamžitě, aby už tak vážné komplikace nebyly horší. "Chtěl jsem na to skočit, než se z toho stal problém. Hned jak jsem dojel domů, volal jsem svému lékaři. Pak jsem okamžitě mířil do nemocnice a byla mi předepsána antibiotika," řekl Swayze.



Patrick Swayze a jeho manželka Lisa Niemi

Herec v rozhovoru pro televizní stanici ABC minulý týden prohlásil, že boj s nemocí - a především s rakovinou slinivky - je pro něj cestou peklem.

Některá média loni psala, že mu zbývají jen dva týdny života. Swayze ale odmítl rezignovat, podstoupil chemoterapii a experimentální metody léčby a dokázal se i vrátit k práci.