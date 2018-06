Patrick Swayze přecenil své síly a zkolaboval

"Každý den mám chuť během hodiny ujít tak 150 tisíc mil. Je to podle mě jediný zaručený způsob, jak neztloustnout a řádně spálit přebytečné kalorie v těle. Byl jsem zvyklý hrát si na tvrďáka. Letos jsem si nabral práci na čtyřech projektech a po dokončení toho posledního jsem se zhroutil. Lékaři mne hospitalizovali se zápalem plic," sdělil už v nemocnici idol dívek a žen všeho věku.

Podle vlastních slov se teď Patrik bude snažit být nějaký čas v absolutním klidu a v budoucnosti se velkou oklikou vyhne stresu. "V následujících dnech budu muset dát na rady lékařů. Trvají na tom, abych hodil za hlavu svou posedlost dokazovat si, že na všechno stačím," dodal Patrick.

Podle hercových blízkých příbuzných Patrick jednoduše přecenil svoje síly. "Snažil se celému filmovému světu dokázat, že zvládne i nepřekonatelné. Teď to má. Konečně spadl na zem a bude si příště dávat na svoje zdraví větší pozor," řekla novinářům Patrickova manželka Lisa Niemiová.

"Když jsme byli malí, předháněli jsme se v různých hrách a zkouškách, kdo vydrží více. Musím přiznat, že brácha nade mnou vždycky zvítězil. Nikdy bych ale nevěřil, že mu jeho často hloupá a nesmyslná soutěživost vydrží až do dospělosti," dodal hercův mladší bratr Don Swayze.

Filmová hvězda osmdesátých let se po několika letech strávených více či méně na odpočinku letos vrátila v plné síle na plátna kin hned v několika snímcích. Swayze zazářil jako seržant Jim Lance ve filmu Green Dragon, jako Jim Cunnigham v Donnie Darko, jako Roy ve Waking Up in Reno a v roli Travise MacPhearsona ve Without a Word.