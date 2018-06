Dal jsem jí číslo, prozradil Stewart, jak sbalil o 38 let mladší krásku

„Dal jsem jí své telefonní číslo a to bylo jen jedinkrát, co jsem to udělal. Poznali jsme se v restauraci, ale nebylo to takové: Mohu si přisednout? Vypadalo to jinak. Říkala, že chce vidět Macbetha, v němž jsem hrál v Brooklynu, ale bylo vyprodáno. Naštěstí jsme to začali hrát na Broadwayi, tak jsem jí dal své číslo, a řekl jí, aby mi zavolala,“ řekl Stewart.

Když Sunny viděl poprvé, hned přeskočila jiskra. Přesto ji ale původně nechtěl sbalit a neměl žádné postranní úmysly. „Ne, ne, ne. Všechno to bylo o umění a divadle,“ prohlásil.

Dvojice se poznala v roce 2008 a po pěti letech randění se rozhodli vzít. Obřad v září 2013 vedl Stewartův dlouholetý kamarád Ian McKellen.

Stewart byl předtím 24 let ženatý se Sheilou Falconerovou, kterou si vzal v roce 1966. Mají spolu syna Daniela a dceru Sophii.

Jeho druhou manželkou byla Wendy Neussová, kterou si vzal v roce 2000 a o tři roky později se rozvedli.