Patrick Stewart se potřetí oženil, vzal si o 38 let mladší zpěvačku

Herec se na svém Twitteru pochlubil svatbou, když zveřejnil fotku s manželkou, jak sedí mezi spoustou malých míčků. Pár si vyměnil manželské sliby v neděli 8. září před přáteli a příbuznými v Massachusetts. Hvězda seriálu Start Trek a filmů X-Men se ženila potřetí.

"Zasnoubili se v březnu a vzali se o víkendu," potvrdil Stewartův mluvčí deníku Huffington Post.

Svědkem ženicha byl britský herec Ian McKellen, známý jako čaroděj Gandalf z Pána prstenů nebo zloduch Magneto z X-Mena.

Patrick Stewart chodil se Sunny Ozellovou od roku 2008. Potkali se v New Yorku, když tam přijel hrát na Broadway. Do zpěvačky z Brooklynu se prý ihned zamiloval.

Stewart se poprvé oženil v roce 1966, s manželkou Sheilou Falconerovou žil do roku 1990. Mají spolu syna a dceru. V roce 2000 zkusil manželství podruhé, a to s Wendy Neussovou, vydrželo jim to do roku 2003.