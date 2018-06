Solaříková dospěla v sedmiletém vztahu. V lásce jsem stálá, říká

"Za Ulici jsem měla jednu jedinou lásku, jsem v tomhle stálý člověk. A s partnerem jsme pořád spolu," přiznává Patricie Solaříková, která se s popularitou dokázala vypořádat i na poli osobního života.

"My jsme se znali předtím, než Ulice začala, což byla výhoda. Hlavně nejsem mediální typ, nechodím na večírky, moc mě bulvár nepropírá. To je asi důvod, proč jsem ve vztahu spokojená a nemusím řešit žádné blbosti," doplňuje.

PATRICIE SOLAŘÍKOVÁ - Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up: MONIKA NAVRÁTILOVÁ / Styling: KAROLINA DRÖSSLER / Oblečení: Ann Christine, Gate, Yumi, Van graaf, Mixer, Cocco accessories

Před několika týdny se ovšem na přední stránky společenských deníků dostala díky svým nahým fotografiím, které prý sama pořídila v pubertě. Jak unikly na veřejnost, ale netuší.

"Musím přiznat, že nevím, jak se to stalo. Ty fotky nikde ani nemám. Ani nevím, jestli jsem je někdy někomu neposlala. V té době mi mohlo být patnáct nebo šestnáct. Možná, že mi někdo chce zpestřit život. Mně je to ale jedno. Rodina si ze mě dělala srandu, že jsem hambářka. Nevím, čí je to práce. Doufám, že už žádné takové fotky nejsou," dodává s tím, že se z celé kauzy ponaučila. "Samozřejmě si dávám pozor, před kým se svlékám. To je maximálně sestra nebo přítel. A to už bych věděla, na koho se obrátit," komentovala se smíchem.

Že se Solaříková změnila v dospělého člověka, dokládají nejen životní postoje a záběry z denního seriálu Ulice, ale i hereččiny nejnovější fotografie, které pořídila fotografka Lenka Hatašová.

"Moc často se nefotím, tak je to pro mě zážitek. V osobním životě se ani moc nefintím a nemaluju, tak mě to vždycky baví. Navíc si za těch pár hodin vyzkouším několik outfitů, které ve skutečnosti nenosím," vysvětluje s tím, že ani nepatří mezi pozorovatele módních trendů.

"Že bych byla nějaký módní guru, to určitě ne. Oblečení chodím nakupovat, když něco nutně potřebuju, což je jednou za čtyři roky. Ale pak to vezmu z gruntu a koupím toho hodně. Jsem tam schopná nechat i hodně peněz. Všeobecně ale nakupování moc nemusím. V kabince se svlékáte, oblékáte, tohle vám není... Pak z toho mám akorát tak špatné svědomí," směje se.

Patricie Solaříková hraje v Ulici už sedm let, tedy od jejího začátku. Za tu dobu stihla vystudovat střední školu s maturitou a dostat se na vysokou. "Teď jsem ve druháku a dá-li Bůh, příští rok bych měla být bakalářka. Obecně má na mě Ulice pozitivní vliv," uzavřela herečka.